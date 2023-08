CELJE Tožilstvo za Koržeta zahteva dobrih pet let zapora, v petek sodba

Celjsko sodišče je popoldne sklenilo glavno obravnavo zoper 65-letnega Vladka Koržeta (na sliki z zagovornikom Edvardom Ermencem). Sodbo za poskus uboja soseda Martina Pušnika mu bodo izrekli v petek dopoldne.

Pred letom dni se je na dvorišču oškodovančeve hiše v Brdcah pri Frankolovem na gospodarja namenil s preklopnim nožičkom, ki ga je sicer uporabljal za popravila električnih napeljav.

Tožilstvo za nekdanjega policista zahteva pet let in dva meseca zapora. Obramba je predlagala oprostilno sodbo, saj da niso izkazani osnovni elementi iz obtožnice, zahtevala je tudi, naj obtožencu odpravijo hišni pripor.

Pred sodnico Leonido Jager sta danes stopili tudi partnerki protagonistov Vida Kotnik in Mirjam Pušnik. Obe sta prvič videla posnetke nadzornih kamer na domačiji Pušnikovih, kjer je dokumentiran praktično celoten dogodek. Po pričakovanju sta imeli tudi povsem drugačne poglede na okoliščine, ki so privedle do inkriminiranega dejanja.

PŠ