CELJE Tožilstvo in policija preiskujeta shod Janševih podpornikov pred sodiščiem

Kakor smo izvedeli iz zanesljivih virov, celjsko tožilstvo in policija preiskujeta domnevno storjena kazniva dejanja na prvem lanskem zborovanju podpornikov Janeza Janše pri celjskem sodišču, kjer je takrat še potekalo sojenje v zadevi Trenta.

Sodišče je obema poslalo relevantne podatke, ker pa preiskava še traja, ta čas ni znano, ali preiskujejo zgolj organizatorja neprijavljenega shoda, oziroma posameznike.

Spomnimo, da je prvak stranke SDS na tem shodu govoril tudi o krivosodju in mafiji, podporniki in drugi sodelujoči pa so hrupom motili delo sodišča, strankam so onemogočali vstop in odhod iz zgradbe, to pa so počeli pred glavnim vhodom, ki je že sestavni del varovanega območja sodišča.

Več bo znanega po koncu preiskave.

PŠ