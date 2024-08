CELJE Tovornjak s polovičnimi zavorami

Celjski prometni policisti so s 1100 evri globe kaznovali šoferja tovornega vozila, ki je po avtocesti vozil s tehnično neustreznim vozilom.

Tega so tudi izločili iz prometa, potem ko so po izrednem tehničnem pregledu ugotovili več hujših napak. Tudi na zavorni opremi, ki je delovala zgolj polovično, kar je lahko zelo nevarno, z vidika šoferja pa neodgovorno.

Ob tem poudarjajo, da je vsak lastnik dolžan poskrbeti za tehnično brezhibnost vozila, ki je udeleženo v javnem cestnem prometu. Na voznike in lastnike apelirajo, naj stanje vozila redno preverjajo, najbolj to velja za dela za upravljanje in ustavljanje ter pnevmatike.

Slika je ponazoritvena.

PŠ