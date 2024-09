CELJE Tihotapcem visoke zaporne in denarne kazni

Z izrekom visokih zapornih kazni se je na celjskem sodišču po več letih končal kazenski postopek zoper tihotapce cigaret in pralnega praška.

Prvoobtoženi Celjan Slavko Djakovič je dobil pet let zapora, Rok Djakovič in Tomaž Potočnik štiri leta, Milan Rkman pa tri. Vsak od njih bo moral plačati tudi več deset tisoč evrov kazni.

Združba je skozi pristanišča znotraj EU iz Belorusije, Ruske federacije in Baltika pretihotapila za okoli šest milijonov evrov blaga, ki so mu v Sloveniji nadeli še lažno deklaracijo in tako zabrisali njegov izvor.

Policisti so jim na prste stopili pred štirimi leti in dognali, da je četverica bila le del zelo široke mednarodne hudodelske združbe.

Sodba, ki jo je izrekel kazenski sodnik Marko Brišnik, še ni pravnomočna.

PŠ