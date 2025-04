Policija na sinočnji nogometni tekmi v Celju ni zaznala hujših izgredov, glavnina kršitev pa je bila povezana z uporabo pirotehnike.

Pred začetkom obračuna, ki si ga je ogledalo 12.500 gledalcev, so na štadionu in okolici že našli več kosov pirotehničnih izdelkov, več so jih zasegli tudi pri navijačih Celja in Fiorentine.

Kljub temu je na tekmi prišlo do njene uporabe, za kar še zbirajo obvestila zaradi suma prekrška po Zakonu o javnih zbiranjih.

PŠ