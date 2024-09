CELJE Takoj po vlomu prijeli tri Hrvate

Celjski policisti so v torek le nekaj minut po prejemu obvestila aretirali trojico Hrvatov, starih 18, 19 in 21 let. Pred tem so vlomili v stanovanjsko hišo in odnesli več ženskih torbic prestižnih znamk, več vrednejših kosov nakita, moško uro, denarnico, sončna očala in gotovino. Škodo so lastnikom povzročili tudi z uničenjem vrat.

Policija je bila uspešna predvsem zaradi hitrega obveščanja ter dobrega opisa vozila in storilcev, ki so jih prijeli na Mariborski cesti. Med begom so storili več cestno prometnih prekrškov, zaradi objestne vožnje so treščili v dve vozili.

Preiskava je pokazala, da so se na vlom dobro pripravili in organizirali. Zoper njih je bilo odrejeno sodno pridržanje. Ovadili so jih za veliko tatvino, osemnajstletnika pa še zaradi nevarne vožnje.

PŠ