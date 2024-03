CELJE Sumljiv kovček pred poslopjem Fursa

Celjski policisti so zjutraj izpraznili stavbo Finančnega urada Celje na Aškerčevi in zavarovali okolico, saj so jih obvestili, da se pred zgradbo nahaja sumljiv kovčerk.

Kot je v takšnih primerih običajno, so na pomoč poklicali bombne tehnike specialne policijske enote, ti pa so hitro ugotovili, da v kovčku ni nevarnih snovi ali predmetov.

Spomnimo, da so sedmega marca enake prizore in enak rezultat imeli tudi pred poslopjem celjskega sodišča na Prešernovi.

Policija bržčas preiskuje tudi možnost, da bi lahko šlo za istega storilca oziroma neslano šalo.

PŠ