CELJE ŠTORE ŠENTJUR Kolesarska povezava dobila še brv čez Hudinjo

Gradnja kolesarske steze od Celja preko Štor do Vojnika naj bi predvidoma bila končana v začetku prihodnjega leta. Kakor so sporočili iz Mestne občine Celje, bodo aprila začeli z deli na zadnjem odseku enajst kilometrske kolesarke povezave v Šentjurju, prejšnji teden pa so čez Hudinjo pri Kočevarjevi in Kidričevi cesti že namestili skoraj 50 metrov dolgo in 26 ton težko premostitveno brv.

Na večini trase, ki so jo začel graditi lanskega maja, je že izveden spodnji ustroj, kmalu naj bi izvedli tudi montažo brvi preko Žikovskega potoka in asfaltirali odseka v Štorah in Prožinski vasi.

PŠ