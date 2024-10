CELJE ŠTORE ŠENTJUR Kolesarka od včeraj vendarle odprta

Kolesarska pot, ki povezuje Celje, Štore in Šentjur, je zdaj naposled tudi uradno odprta.

Potem ko so simbolično otvoritev zaradi slabega vremena prestavili za tri tedne, je včeraj povorka kolesarjev lahko opravila načrtovano pot izpred Zgodovinskega arhiva v Celju skozi Štore do šentjurske železniške postaje, kjer so priredili otvoritveno slovesnost.

Naložba je državo, v manjšem delu pa tudi sodelujoče občine, veljala slabih devet milijonov evrov, enajst kilometrov trase pa je v celoti asfaltirano.

PŠ