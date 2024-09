CELJE ŠTORE ŠENTJUR Dolgo pričakovana otvoritev kolesarke prestavljena

Današnji dan bi vsaj kar zadeva pridobitev s področja trajnostne mobilnosti moral biti velik dan za Celje, Štore in Šentjur.

Dopoldansko slovesno otvoritev 11,6 kilometrov dolge kolesarsko poti, ki povezuje tri občine, naložba pa je veljala slabih devet milijonov evrov, pa so zaradi slabih vremenskih razmer morali odpovedati. Prestavili so jo za nedoločen čas oziroma jo bodo opravili takoj, ko bo to mogoče

Trasa je sicer v celoti asfaltirana in jo kolesarji zadnje tedne že uporabljajo. Danes bi se prva v kolesarski povorki morala zapeljati infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek, sledili bi ji župani Celja, Štor in Šentjurja Matija Kovač, Miran Jurkošek in Marko Diaci, osrednja slovesnost pa je bila nekaj pred poldnevom predvidena na šentjurski železniški postaji.

PŠ