Celje: Starševstvo – moje poslanstvo, prvi dogodek za starše

Trajnostna strategija za kakovostno sobivanje in sodelovanje vseh generacij v Mestni občini Celje je nastala pred več kot petimi leti. Znotraj strategije danes teče že kar nekaj projektov.

Med drugim poletne Aktivne počitnice v celjskih mestnih četrtih in krajevnih skupnostih ter vsakoletni dogodek za pedagoge, te dni pa so organizirali tudi prvi dogodek namenjen staršem, ki so ga poimenovali Starševstvo – moje poslanstvo.

Starše so želeli vključiti že od začetka

Starše so želeli v projekt vključiti že od vsega začetka, a je moral za to priti pravi čas.

Mag. Marijana Kolenko, članica ožje ekipe, ki ustvarja strategijo, pravi, da so se odločili, da staršem skozi takšen dogodek skušajo ponuditi orodja v podporo starševstva, da bi se z njihovo pomočjo znali sami postaviti kot starši, biti dovolj samozavestni ter zgraditi svoj partnerski odnos, saj imajo od tega na dolgi rok otroci največ.

Marijana Kolenko:

V modri dvorani Celjskega sejma so na prvem dogodku za starše gostovali Urban Urbanc, učitelj AEQ metode® in svetovalec za avtentičen način življenja ter medsebojne odnose, Sara Isaković, nekdanja vrhunska športnica in srebrna olimpijka, strokovnjakinja s področja psihologije, ter Rok Terkaj – Trkaj, glasbenik – raper, pisec besedil, novinar in univerzitetni diplomirani teolog. (MH)