CELJE Starostniki pretežno zadovoljni s položajem in oskrbo

V sklopu oblikovanja Stanovanjskega programa Mestne občine Celje sta javna družba Nepremičnine in Mestna občina Celje izvedli pogovor o bivanju v oskrbovanih stanovanjih in položaju starostnikov v mestu.

V Celju biva nekaj manj kot 11.000 ljudi, starejših od 65 let. MOC ima zanje 72 namenskih stanovanj, Dom ob Savinji 265 oskrbovancem zagotavlja institucionalno varstvo.

Udeleženci so med drugim poudarili, da so oskrbovana stanovanja sicer ustrezno urejena in primerna za bivanje starejših, a so ti izrazili pomisleke glede pomena »oskrbovanosti«, saj razen e-oskrbe, ista stanovanja ne zagotavljajo tudi drugih zdravstvenih in socialnih storitev za starejše. Navkljub enostavni dostopnosti do zdravstvenih ustanov se ponekod še pojavljajo arhitektonske ovire. Tudi starostniki se soočajo s problemom dostopa do zdravnikov (pomoč na domu), nadejajo pa se še večjemu številu oskrbovanih stanovanj.

