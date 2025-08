Svetovni dan dojenja – tega obeležujemo danes – bodo v prostorih Večgeneracijskega centra Javnega zavoda Socio v Celju zaznamovali v ponedeljek dopoldne s srečanjem nosečnic in doječih mater.

Med ostalim so poskrbeli za strokovne nasvete in medsebojno izmenjavo izkušenj. Osnovni namen je podpora dojenju, izpostaviti njegov pomen ter izboljšanje zdravja mater in otrok.

Nekatere države prvi teden avgusta organizirajo teden dojenja, v Evropi pa je temu namenjen prvi teden v oktobru.

PŠ