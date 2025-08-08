CELJE Spački zavzeli Muzejski trg

Celjski muzejski trg so popoldne za nekaj ur zavzeli priljubljeni spački (Citroen 2CV).

Gre za udeležence nedavno končanega svetovnega srečanja lastnikov teh vozil, ki je bilo na letališču v Postojni, zdaj pa so se vozniki in njihovi spremljevalci podali še na krožni ogled Slovenije.

Iz Celja, kjer so si ogledali Celeio – mesto pod mestom, nekateri pa so čas izkoristili še za obisk celjskega mestnega jedra, so nato odpeljali v Bohinjsko Belo pri Bledu.

Na Muzejskem trgu je bilo na ogled okoli sto spačkov iz Francije, Nemčije, Anglije, Nizozemske, Italije in Slovenije, med njimi so bili tudi člani celjske sekcije Citroen kluba Slovenije.

PŠ