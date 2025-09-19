CELJE Sončne elektrarne do konca novembra

Ob bok Mestni konferenci sta celjski župan Matija Kovač in direktor ECE Sebastijan Roudi na MOS danes podpisala pogodbo za izgradnjo enajstih sončnih elektrarn na celjskih javnih objektih.

MOC je v ta namen pridobila nekaj več kot milijon (od potrebnega 1,4 milijona) evrov nepovratnih sredstev. V mestu bo s tem dodatno vzpostavljenih okoli 1,4 megavatov moči iz sončnih elektrarn, ki bo stale na štadionu Z’dežele, letnem kopališču, zdravstvenem domu, osnovnih šolah, vrtcih in drugih javnih objektih. Na novi vir bo priključenih 40 celjskih javnih objektov.

Župan Kovač pri tem stavi na prihranke in čisto energijo. »Sončne elektrarne niso končni cilj, temveč začetek in simbol naše zavezanosti trajnostnemu razvoju in energetski samooskrbi.« Roudi dodaja, da gre za nadgradnjo dosedanjih samooskrbnih projektov. »Prisotni smo po vsej državi, veselimo pa se priložnosti, da knežjemu mestu zagotovimo pospešek v zeleni prehod.« Elektrarne naj bi začeli postavljati še ta mesec in z deli končali do konca novembra.

Po zaključku projekta bo delež električne energije, proizvedene s pomočjo lastnih obnovljivih virov, v skupni porabi električne energije mestnih javnih stavb narasel na približno 15 odstotkov. Projekt bo letno prinesel okoli približno 200.000 evrov prihrankov pri stroških elektrike, v celotni življenjski dobi naprav pa skupne prihranke ocenjujejo na okoli pet milijonov evrov.

PŠ, foto: GK