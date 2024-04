CELJE Sodniki s prekinitvijo opozorili na svoje delo in položaj

Tudi sodniki celjskega okrožja so dopoldne za eno uro ustavili delo in na protestnem shodu opozorili na položaj, v katerem so se znašli po 90 dneh, ko bi država morala udejaniti odločbo ustavnega sodišča o uskladitvi njihovih prejemkov.

Sodniki so predstavili težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo pri svojem delu, kakor tudi sam obseg dela, ki se jim nalaga.

Povzela ga je predsednica celjskega okrožnega sodišča Petra Giacomelli, ki je izpostavila, da želijo sodniki ozavestiti javnost o sodniškem delu, zato so na protest prišli sodniki iz vseh okrajnih sodišč, kakor tudi iz delovno socialnega sodišča in upravnega oddelka.

Trenutno imajo celjski sodniki v delu več kot 1300 kazenskih zadev, več kot 500 zadev preiskave, preko 1400 pravdnih zadev, skoraj 700 pravdnih sporov, okoli 500 družinskih zadev, več kot 600 insolventnih zadev in blizu 1200 zapuščinskih zadev Sodniki nimajo priznanih nadur, niti dodatkov, posebej jim plačajo samo dežurstva.

PŠ