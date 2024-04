CELJE Sodniki o pritisku na Radonjiča ne vedo nič

V nadaljevanju sojenja nekdanjemu ljubljanskemu okrožnemu sodniku Zvjezdanu Radonjiču, ki se zagovarja zaradi obrekovanja in razžalitve tožilke in sodniške kolegice, so na sodišču v Celju zaslišali šesterico prič.

Pet jih prihaja z ljubljanskega okrožnega sodišča, nobena od njih pa ni vedela za domnevne pritiske, ki naj bi jih bil deležen obtoženi, ko je razsojal o umoru direktorja kemijskega inštituta Petra Jamnika.

Ker je obtoženi ob razglasitvi sodbe opozoril na domnevne pritiske, je zadeva v javnosti dobila pospešek, ki je naposled privedel do tega, da je sodnik zapustil svoje delovno mesto oziroma službo, zdaj je zaposlen v državnem zboru kot svetovalec poslanske skupine SDS.

Radonjič je že lani povedal, da na obravnave v Celje ne bo več prihajal, zato ga na sojenju zastopa odvetnik Franci Matoz.

