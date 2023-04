CELJE Sodniki bodo potrpežljivi le še ta mesec

Slovenski sodniki so samo še do konca meseca pripravljeni počakati na ureditev plačnega položaja, nakar napovedujejo odločnejše poteze, vendar izključujejo možnost stavke.

Temu se pridružujejo tudi celjski sodniki, saj sodniške plače zadnjih 15 let stagnirajo in so realno upadle za petino. Sodnik začetnik v 48. plačnem razredu prejema nekaj nad 2.900 evrov bruto plače oziroma tretjino nad povprečjem plač v državi.

Težave se neposredno odražajo tudi pri zanimanju mladih pravnikov za sodniški poklic, saj čakalne vrste za pripravništvo praktično ni več, še pred leti pa je v njej bilo tudi po 900 kandidatov.

Predsednik celjskega višjega sodišča Branko Aubreht pojasnjuje, zakaj je gmotna neodvisnost sodnikov tako pomembna. »Materialna neodvisnost je garant, da ne prihaja do korupcijskih tveganj. Sodniki ne bodo podkupljivi, ker se jim to preprosto ne bo izplačalo. Odgovornost, ki jo sodnik s sojenjem prevzema, mora imeti dostojno plačilo. Kakor je lepo dejala predsednica sodniškega društva, je slabo, če se mora sodnik ukvarjati s svojo plačo, namesto da bi to energijo usmerjal v zadeve, ki so mu bile zaupane v okviru izvajanja sodne oblasti.«

