CELJE Sodba za Radonjiča razveljavljena

Višji celjski sodniki so razveljavili obsodbo nekdanjega ljubljanskega okrožnega sodnika Zvjezdana Radonjića, ki so ga na prvi stopnji v Celju lanskega oktobra spoznali za krivega kaznivega dejanja obrekovanja in razžalitve.

Primer se je nanašal na kazensko zadevo »Mirko Novič« oziroma umor direktorja kemijskega inštituta Janka Jamnika, ki jo je vodil Radonjić, ob razglasitvi pa je opozoril na pritiske, ki naj bi jih bil deležen od sodniške kolegice in državne tožilke.

Sodnica Gordana Malović mu je izrekla denarno kazen 9000 evrov in naložila plačilo sodnih stroškov, v razpravno dvorano so ga tudi prisilno privedli.

Pritožbeno sodišče je sodbo razveljavilo zaradi procesne nesposobnosti obtoženca, ki da je bil v času izreka sodbe bolan.

Primer so vrnili isti sodnici, vendar bo kazenski pregon kmalu zastaral, zato nekdanjemu sodniku, ki zdaj zaseda funkcijo svetovalca poslanske skupine SDS v državnem zboru, verjetno ne bo treba seči v žep.

PŠ