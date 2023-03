CELJE Sodba za delovno nesrečo na celjski tržnici v maju

V nadaljevanju sojenja šesterici domnevno odgovornih za smrtno delovno nesrečo pri obnovi celjske tržnice pred 14 leti, so na sodišču v Celju dopoldne predvajali posnetke nadzornih kamer, ki so ujele nesrečo.

V njej sta življenje izgubila delavca iz Bosne in Hercegovine (eden na kraju, drugi v bolnišnici), kot pa je bilo videti na posnetku, sta se na nedovoljenem območju zelo dolgo zadrževala. Z njima je bil še tretji delavec, ki pa se je čudežno rešil, medtem ko je tri in pol tonska jeklena konstrukcija pod seboj pokopala njegova sodelavca.

Vsi obtoženci – Ernest Pušnik, Nataša Rovan Gračner, Franc Šprajcar, Cvitko Ferari, Drago Knezi in Dušan Bratušek – zanikajo krivdo za očitana jim kazniva dejanja kršenja predpisov med montažo konstrukcije nosilnih stebrov, ki so se podrli, in neupoštevanje predpisov s področja varstva pri delu. Sodbo naj bi jim sodnik Zoran Lenovšek izrekel predvidoma v drugi polovici maja.

PŠ