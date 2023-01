CELJE Sodba v zadevi Klasje pravnomočna

Celjs ko višje sodišče je v zadevi Klasje v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega, ki je predlanskega maja v ponovljenem sojenju znova obsodilo podjetnika Tomaža Ročnika, nekoč večinskega lastnika Klasja, ter takratno direktorico Dragico Veršič.

Na drugem sojenju so jima zaradi zlorabe položaja in pravic odmerili še višji zaporni kazni. Ročnik je tako dobil dve leti zapora (prej leto dni in devet mesecev), Veršičeva pa 22 mesecev (prej 14).

Klasje je zavoljo njunih poslov v hipu ostalo brez celotnega premoženja. Tega sta že leta 2007 prenesla na njuno novoustanovljeno podjetje Millcom in to tako, da je 11,5 milijona evrov bančnega posojila romalo na račun Klasja in takoj zatem – v obliki avansa desetletnega najema vseh poslovnih sredstev – nazaj na Millcom.

Obtožena sta se zagovarjala, da sta podjetje želela obvarovati pred denacionalizacijskimi kremplji. Prevaro je pet let kasneje po naključju odkrila nekdanja nadzornica Irena Stanka Čurin in primer prijavila kriminalistom, saj da je šlo za škodljive posle.

Poleg zapora bosta morala plačati še nekaj manj kot 350 tisočakov.

