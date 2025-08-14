Celje so preplavili spački

Med 30. julijem in 4. avgustom je v Postojni potekalo 25. svetovno srečanje prijateljev legendarnega spačka. Dogodek je privabil več tisoč ljubiteljev tega kultnega avtomobila z vsega sveta, ki so svoje pisane in domiselno preurejene jeklene konjičke pripeljali tudi na ogled po Sloveniji. Na svoji karavani po naši deželi so se prejšnji teden ustavili tudi v Celju. Medtem ko so si radovedni mimoidoči lahko ogledovali avtomobile, so njihovi lastniki raziskovali Celje in celjski Pokrajinski muzej. Foto: Pokrajinski muzej Celje | FB stran.