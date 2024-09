CELJE Šmartinsko jezero naj postane privlačna turistična destinacija

Šmartinsko jezero bi se v prihodnje moralo razvijati v smeri širitve turističnih dejavnosti, rekreacije, namestitvenih zmogljivosti, ohranjanja ribištva in ribogojstva, destinacija pa bi morala postati tržno zanimiva, a pri tem ohranjati in skrbeti za naravo.

To so ključni poudarki hekatona, ki ga sta ga pripravila Mestna občina Celje in javni zavod ZPO Celje.

Na njem je inovativne predloge prispevalo 40 udeležencev, tako strokovnjakov, kot predstavnikov laične javnosti. Zavzeli so se tudi za izboljšanje gostinske ponudbe, bolj urejene plaže za kopalce in boljšo prometno povezanost s Celjem in okolico.

PŠ