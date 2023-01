CELJE, SLOVENSKE KONJICE Dodatne priče na sojenju Strašku

Sodišče v Celju je zaradi več kot šestmesečne prekinitve danes formalno znova začelo sojenje Konjičanu Andreju Strašku v zadevi Krolid, kjer se prav tako zagovarja zaradi poslovne goljufije.

Straška je zatožno klop posadil Zdravko Podolski, lastnik družbe Krolid, ki je nekdanjemu Mesarst vu Strašek pred šestimi leti dobavilo komoro za sušenje mesa, obtoženi pa je kot odgovorna oseba ostal dolžan štiri tisočake.

Strašek se brani, da bi znesek sicer poravnal, vendar mu dobavitelj ni želel izstaviti računa na celotni znesek 13 tisočakov, devet tisoč evrov pa so mu Konjičani že plačali z gotovinskim avansom. Tega je na sedež podjetja v Križevce odnesel Straškov zagrebški poslovni partner in prijatelj Podolskega Spomenko Duvnjak. V Celju naj bi pričal konec februarja in pomagal razjasniti navedbe naročnika in dobavitelja, ki se povsem razlikujejo.

Strašek še dodaja, da so gotovino za komoro vzeli iz bančnega računa podjetja, saj so pričakovali normalen posel, zaradi dviga pa so jih po strani gledali bankirji, ki so nadzorovali poslovanje mesarjev iz Dobrneža.

PŠ