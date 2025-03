CELJE Slovaki vlamljali v garaže

Celjski preiskovalni sodnik je odredil enomesečni pripor zoper trojico Slovakov, ki so jih v noči na nedeljo zalotili pri vlamljanju v garaže na Vrunčevi.

O početju 19-, 34- in 58-letnega Slovaka je policiste obvestil občan, ki jih je opazil.

Patrulja jih je zalotila na kraju, vendar so pobegnili proti I.OŠ, kjer pa sta jih pričakala policista in jim odvzela prostost. Zasegli so tudi vlomilsko orodje.

Izkazalo se je, da so slovaški nepridipravi parkirali na Opekarniški in se nato napotili do garaž. Vlomili so v štiri, a ničesar niso ukradli, so pa lastnikom polomili ključavnice.

Gre za brezposelne osebe, ki jim premoženjska kazniva dejanja predstavljajo edini vir dohodka. Dva od njih sta navzkriž z zakonom že prišla tudi v domovini.

PŠ