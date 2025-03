CELJE Skoraj vsi ustavljeni so kršili predpise

Včeraj so celjski prometni policisti opravili poostren nadzor nad tovornjaki in avtobusi.

Pregledali so jih 24, od tega 23 tovornjakov. Kar pri dvajsetih, tudi avtobusu, so našli nepravilnosti.

Zaradi tehničnih pomanjkljivosti in preobremenjenosti so do odprave le teh iz prometa izločili 13 tovornih vozil. Prav tako so ugotovili šest kršitev nepravilno pritrjenega in zavarovanega tovora ter več kršitev socialne zakonodaje.

Tako je italijanski šofer vlečnega vozila imel na tretji osi priklopnega vozila popolnoma uničeno desno pnevmatiko. Prav tako ni imel pravilno zavarovanega tovora v priklopnem vozilu. Vozilo so izločili iz prometa, šofer je moral poravnati 520 evrov kazni, še 3000 evrov globe pa je dobil njegov delodajalec v Italiji.

