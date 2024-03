CELJE Skoraj 6500 evrov kazni za Madžara in Ukrajinca

Celjski prometni policisti so na avtocesti znova imeli precej dela z nadzorom tovornih in osebnih vozil, zlasti tistih iz tujine.

Tako so ustavili madžarskega voznika tovornega vozila s priklopnikom, na katerem so bila naložena manjša tovorna vozila in ugotovili več kršitev. Vozilo ni bilo tehnično brezhibno, tovor je bil nepravilno pritrjen in nepravilno zavarovan, višina vozila vključno s tovorom pa je presegala največjo dovoljeno višino (4,2 metra).

Pri kontroli zapisovalne opreme in voznikove kartice so ugotovili prekoračitev dnevnega časa vožnje voznika, nezadostni dnevni čas počitka, prekoračitev podaljšanega dnevnega časa vožnje in več kršitev nepravilne uporabe tahografa.

Vozilo so izločili iz prometa, šoferju pa do odprave pomanjkljivosti prepovedali vožnjo. Za storjene prekrške so mu izrekli 1.250 evov globe, podjetju pa 3.900 evrov.

Pri nadzoru hitrosti izstopa primer voznik osebnega vozila iz Ukrajine, ki je na odseku avtoceste, kjer je hitrost vožnje omejena na 100 km/h, vozil s 176 km/h. Kršitelju so izdali plačilni nalog v višini 1.200 evrov in mu pripisali devet kazenskih točk.

