CELJE Škode na štadionu po nogometnem finalu za 35 tisočakov

Sobotna finalna pokalna nogometna tekma med Mariborom in Olimpijo po pričakovanju ni minila povsem gladko. Navijači obeh moštev so najprej razgrajali na tribunah štadiona Z’dežele, nato pa še na zelenici in v okolici športnih objektov.

Tekmo si je sicer ogledalo več kot 9200 obiskovalcev, policija pa je že pred njenim začetkom na hladno postavila 39 najbolj razgretih navijačev

Stresti so se razvnele prav ob koncu, ko je Olimpija v zadnji minuti podaljška prišla do enajstmetrovke. Vijoličasti poraženci niso prišli na podelitev, so pa na zelenico vdrle Viole in Green dragonsi.

Skupna gmotna škoda na štadion ski opremi in inventarju dosega okoli 35.000 evrov in jo bo celjskemu ZPO poravnala krovna nogometna zveza, ki si bo izdatek povrnila z globami sodelujočima kluboma.

S policije so nam še sporočili, da so obravnavali eno kaznivo dejanje nasilništva ter več primerov poškodovanja tuje stvari. Vseh storilcev še niso izsledili, zato nadaljujejo z zbiranjem obvestil, po tekmi pa so se policisti (na pomoč so jim priskočili kolegi iz drugih policijskih uprav) morali ukvarjati še z obmetavanjem z baklami v okolici štadiona.

(PŠ, foto: FB Damir Ivančič, Mitja Pegac)