CELJE Simulirali razmere po močnem potresu

Po dolgih letih so v Celju danes znova izvedli širšo taktično vajo Civilne zaščite Mestne občine Celje. Njen namen je bil preizkusiti protokole in taktično operativni načrt ob morebitnem potresnem sunku osme stopnje (po evropski mikroseizmični lestvici).

Na osrednjem prizorišču I. osnovne šole je bilo v vajo vključenih okoli dvesto oseb, skupno pa še enkrat toliko. Poleg gasilcev in ekip nujne medicinske pomoči so v njej sodelovali še kinologi, radioamaterji, pedagogi, šolarji, družbi VOC in Nivo eko ter ostali. Njihova osnovna naloga je bila poiskati, rešiti in oskrbeti 50 ljudi, ki so stali vkleščeni oziroma ujeti v ruševinah..

Boris Žnidarko, direktor in poveljnik Poklicne gasilske enote Celje je izpostavil dobro vodenje in organiziranje štaba ter sil na terenu. »Simulirali smo večje število klicev, vzpostavili logistiko in izvedli operacije. Zajeli smo celotno območje MOC. Pri takšnem rušilnem potresu lahko pričakujemo pomoč celotne države. Prva prioriteta je sicer bila identifikacija porušenih objektov, v katerem so bile ujete osebe, nato pa vzpostavitev prometnic, ker so bile ceste zasute, zatem še takojšnja vzpostavitev oskrbe z elektriko in vodo ter nastanitev ranjenih in preminulih.«

Če pa bo mogoče, bodo naslednjo vajo, ki mi morda zajemala požarno ali potresno evakuacijo ljudi iz doma starostnikov ali bolnišnice, vsekakor čim prej ponovili, v kolikor se ne pojavijo kakšne nevšečnosti, podobne lanskim poplavami.

PŠ