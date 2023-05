Celjski policisti so pri tatvini električnega skiroja zalotili 23-letnega domačina. Potem, ko so vozilo vrnili lastniku, je mladenič še istega dne pred nakupovalnim centrom v Celju znova skušal ukrasti e-skiro, a so mu tokrat to preprečili varnostniki in ga pridržali do prihoda policistov.

Med vikendom so izpred nakupovalnih središč izginili še trije e-skiroji. Preiskava je ponovno privedla do istega storilca, ki ga bodo kazensko ovadili.

(fotografija je simbolična)

PŠ