CELJE ŠENTJUR Preobremenjenost vozil in premalo počitka

Preobremenjenost vozil, neupoštevanje obveznih počitkov in odmorov, napake pri delovanju tahografov in prekoračitev hitrosti so bile najpogostejše kršitve, ki so jih policisti ugotovili v nedavnem poostrenem nadzoru šoferjev tovornjakov in avtobusov. Izvedli so ga na avtocestnih počivališčih Lopata in Zima.

Pri voznikih tovornih vozil so odkrili 36 kršitev, pri voznikih avtobusov pa dve. Ob naštetem so odkrili še nekaj primerov nepravilne uporabe telefona, neupoštevanje varnostne razdalje in nepravilno zavarovan tovor. Med kršitelji je bil en šofer vinjen, drugi pa pod vplivom mamil.

Poleg policistov Postaje prometne policije Celje so v nadzoru sodelovali še policisti prometnih policij Ljubljana, Maribor in Murska Sobota, predstavniki Specializirane enote za nadzor prometa, Policijske postaje za izravnalne ukrepe Celje, vodnika službenega psa, predstavniki IRSI, FURS Celje in podjetja Cestel.

PŠ