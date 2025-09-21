CELJE Sejem MOS obiskalo preko 50 tisoč ljudi

57. sejem MOS, ki se je danes končal na celjskem sejmišču, je od srede obiskalo 50.000 ljudi. Čeprav so bile napovedi nekoliko višje (65.000) in skladne z lanskimi številkami, so organizatorji vendarle zadovoljni, saj prireditev ohranja primat največjega poslovno sejemskega dogodka v regiji.

Tokratna rdeča nit je bila trajnost, po mnenju predsednice upravnega odbora Celjskega sejme Nine Ermenc Pagerl pa je MOS dobil nov zagon. »Dokazali smo, da to ni več le klasičen sejem, ampak je pravo stičišče znanja, idej, povezovanja. Številke niso več v ospredju, pomembna je kakovost ponudbe in predvsem izkušnja obiskovalcev, ki se sejma udeležijo. Močno verjamem, da smo s tem postavili temelje za novo obdobje sejmov v Sloveniji in novo obdobje sejma MOS.«

PŠ