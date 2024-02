CELJE Šefic na sestanku s poplavno prizadetimi

V Celju se je dopoldne s svojo ekipo mudil Boštjan Šefic, državni sekretar, ki vodi vladno službo za popoplavno obnovo.

Na seznamu najbolj ogroženih je 35 objektov, od tega je bilo 23 poplavljenih v lanskih ujmi, ducat pa jih ogrožajo plazovi. Med njimi je devet stanovanjskih poslopij, dopoldanskega sestanka pa se je udeležilo sedem lastnikov.

Boštjan Šefic pravi: »Lastnika, ki nasprotujeta morebitni selitvi, se sestanka nista udeležila. Povsem ju razumemo, nam je pa žal, da ju ni bilo, saj bi jima lahko dali dodatne informacije. Počakali bomo do strokovne ocene in potrditve, nakar se bomo z njima v prihodnje vendarle skušali pogovoriti in dogovoriti.«

Med najbolj ogroženimi sta tudi javna objekta in sicer celjsko mestno drsališče in gasilski dom v Zagradu, ter več gospodarskih zgradb.

PŠ