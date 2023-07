CELJE Sebastienu Abramovu za umor Sare Veber 30 let zapora

Na celjskem sodišču so z izrekom sodbe zgodaj popoldne sklenili sojenje 33-letnemu Ljubljančanu Sebastienu Abramovu.

Spoznali so ga za krivega načrtovanega in zahrbtnega umora nekdanje partnerke Sare Veber pred osmimi leti na njunem domovanju v Pernovem pri Žalcu in mu izrekli enotno kazen 30 let zapora.

27 let so mu odmerili za obravnavani umor, h kazni pa so prišteli še tri obsodbe z ljubljanskega in žalskega sodišča (vključno s primerom »odrezana roka« z Julijo Adlešič), katerih kazni še ni pristal.

Obramba, ki je zahtevala oprostilno sodbo, se bo na izrek pritožila, do pravnomočnosti bo Abramov, ki je ob koncu dejal, da ni morilec in vztrajal, da je šlo za nesrečo, zaradi ponovitvene nevarnosti v priporu.

Razglasitve se ni udeležil. Oprostili so ga plačila sodnih stroškov, poravnati pa bo moral izdatke oškodovancev, ki so jih s pravno premoženjskim zahtevkom napotili na pravdo.

