CELJE Še letos enajst sončnih elektrarn na javnih objektih

V Celju naj bi z novimi sončnimi elektrarnami, ki bodo locirane na strehah javnih objektov, do konca leta vzpostavili 1392 kilovatov nove priključne moči.

Naložba naj bi prinesla dolgoročne energijske prihranke. Kot ocenjujejo, bi na leto lahko prihranili okoli 200 tisočakov, v času življenjske dobe naprav pa kar okoli pet milijonov evrov.

Sredstva je celjska mestna občina pridobila na razpisu Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS, potem ko so skupaj s partnerji (šest občin in Dom ob Savinji) v konzorciju Sonce prišli do slabih 4,5 milijonov evrov nepovratnih sredstev v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, pri čemer na MOC odpade nekaj nad milijon evrov.

Nove sončne elektrarne bodo na enajstih javnih objektih – na šolah, vrtcih, nogometnem štadionu Z’dežele, Letnem kopališču, Zdravstvenem domu Celje in Dom ob Savinji (na sliki).

PŠ