Celje se je predstavilo na sejmu turizma

Zavod Celeia Celje se je skupaj s partnerji Dežele Celjske iz Obsotelja in Kozjanskega, Šentjurja, Dobrne ter Štor, predstavilo na sejmu Alpe Adria, ki je potekal od 29. januarja do 1. februarja na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Poudarek predstavitve destinacije Celje je bil na kulturnih in urbanih doživetjih, ki zaznamujejo avtentično identiteto mesta. Obiskovalci so se tako s pomočjo VR očal lahko preselili v čas Celjskih grofov, spoznali viteza Parsifala, se pred kulisami fotografskega ateljeja Pelikan brezplačno fotografirali in še marsikaj. Foto: Zavod Celeia Celje.