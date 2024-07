Celjski policisti so sinoči izven naselja Lopata imeli v delu romunskega voznika začetnika. Ta je z osebnim avtomobilom dvakrat zapovrstjo prekoračil omejitev hitrosti za več kot 60 kilometrov na uro.

Seštevek prekrškov mu je navrgel 2380 evrov kazni in 18 kazenskih točk, za nameček so ga pridržali in nemudoma privedli k okrajni sodnici v Celje.

Ta mu je začasno odvzela vozniško dovoljenje za vse veljavne kategorije, ki jih je imel, tako da do zaključka postopka ne sme voziti motornih vozil.

PŠ