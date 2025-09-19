CELJE S predpremiero SLG začenja novo sezono

S predpremiero Cankarjevega dela Zvezde gledamo, da ne bi videli sveta v režiji Jerneja Potočana, Slovensko ljudsko gledališče Celje drevi začenja novo sezono.

Za uvod so si izbrali nevsakdanje prizorišče nekdanjega celjskega gostišča Majolka, saj se njen ambient precej sovpada z obdobjem, ko je delo nastalo. Vstopnice so že razprodane.

Režiser Potočan pravi, da je na osnovi lastnega avtorskega branja adaptiral Cankarjevo besedilo oziroma starodavno pripovedko. Delo, ki govori o blišču in bedi slovenske stvarnosti, je Cankar ustvaril po vrnitvi v Ljubljano, potem ko je dolgo vrsto let bival na Dunaju.

PŠ