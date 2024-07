CELJE, S. KONJICE, ŠMARJE PRI J. Krklecu omilili krivdorek, kazen ostaja

Celjski višji sodniki so sporočili odločitev glede pritožbe obrambe 68-letnega Branka Krkleca, ki ga je Okrožno sodišče v Celju zaradi umora konjiških sodnih izvršiteljev obsodilo na 30 let zapora.

Višji sodniki so kvalificirano obliko umora (na zahrbten in grozovit način) po prvem odstavku 116. člena kazenskega zakonika spremenili v osnovno obliko kaznivega dejanja umora po drugem odstavku istega člena.

To pa ni imelo vpliva na enotno izrečeno kazen, ki je tako postala pravnomočna, vendar se Krklec na takšno odločitev še lahko pritoži na vrhovno sodišče tudi po vsebini, ne le zaradi zahteve za varstvo zakonitosti.

Do tragedije je prišlo predlanskega februarja na obtoženčevi domačiji v Škofiji pri Šmarju, kamor sta se tistega večera zglasila konjiška sodna izvršitelja 27-letni Aleksander Klement in 42-letna Nataša Zadravec Klement.

Nameravala sta odpeljati vozilo obtoženčeve žene, čemur se je upokojeni slikopleskar uprl. Prišlo je do prepira in prerivanja, Klement je uporabil solzivec, Krklec pa je odšel v hišo po pištolo in oba ustrelil

Zagovornik Marko Meznarič je v pritožbi zahteval razveljavitev sodbe in novo sojenje.

PŠ