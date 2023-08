CELJE Ropar Krekove banke še vedno nedosegljiv

Celjski in slovenski kriminalisti še vedno niso izsledili danes že 47-letnega Tržičana Danijela Borojevića.

Pred dobrimi enaindvajsetimi leti je bil glavni organizator ropa celjske poslovalnice Krekove banke na Prešernovi nasproti poslopja celjskega sodišča.

Tri njegove pajdaše so ujeli in so medtem že prestali zaporne kazni, Borojević pa je z okoli 130 tisoč evri pobegnil in ga že nekaj let iščejo tudi z mednarodno tiralico.

Organi pregona in sodne oblasti imajo še približno osem let časa, potem bo zadeva absolutno zastarala. Na celjskem okrožnem sodišču so nam navedli, da je ubežnik našim organom nedosegljiv, da pa je obtožnica zanj že pravnomočna od sredine februarja. Zavrnili so namreč ugovor na obtožnico, ki ga je podal njegov odvetnik.

Predlani so Borojeviča sicer prijeli na območju Republike Srbske, a so ga izpustili, zato domnevajo, da se pod lažnim imenom nahaja v Italiji ali kateri od sosednjih držav. Nemara tudi v Sloveniji, ga je pa na podlagi več kot dvajset let stare fotografije verjetno težko prepoznati.

