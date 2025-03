CELJE Ropar Krekove banke krivde ne priznava

Skoraj 23 let po ropu nekdanje Krekove banke na Prešernovi v Celju je pred sodnika Luko Grasellija dopoldne naposled stopil 49-letni Tržičan Danijel Borojevič.

Velja za organizatorja drugega največjega bančnega ropa v Sloveniji, saj je skupaj s pajdaši, ki so že prestali zaporne kazni, odnesel za okoli 125 tisočakov plena v različnih valutah, nato pa z denarjem pobegnil v tujino, kjer se je vse do lanskega decembra skrival. Našim organom so ga predali Nizozemci.

Borojevič se je na sodišču izrekel za nedolžnega, njegova zagovornica Albina Vedenik pa je opozorila, da je kazenski pregon že zastaral. Iz spisa želi izločiti večino dokazov, ker da so nezakoniti, na glavni obravnavi, ki bo razpisana naknadno, pa namerava zaslišati kar 15 prič, vključno s trojico obtoženčevih sodelavcev pri ropu.

Več preberite v Celjanu.

PŠ