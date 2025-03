CELJE Ropar bank na Vranskem priznal krivdo

Na celjskem sodišču so po priznanju krivde na dve leti in pet mesecev zapora obsodili 48-letnega Viktorja Čavića. Kot stransko kazen so mu dodali triletni izgon iz države.

Pred 14 leti je s tremi še vedno neznanimi pajdaši v le nekaj minutah oropal poslovalnici Deželne banke (na sliki) in Banke Celje na Vranskem. Roparji so odnesli za dobrih 31 tisočakov plena.

Čavić, ki je kasneje spremenil priimek v Trivunović, se je na mejnem prehodu v Stari Gradiški na poti iz Bosne po lastnih trditvah sam predal policistom, saj da želi zaključiti s kriminalno preteklostjo. Na sodišču je prosil, da bi kazen lahko prestajal v ljubljanskih zaporih.

PŠ