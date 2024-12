CELJE Romunski nepridipravi so zdaj v priporu

Nekoliko povečano število vlomov in tatvin na celjskem območju so na Policijski upravi Celje dopoldne pojasnili z nekaj podrobnostmi, ki se nanašajo na aretacijo četverice romunskih državljanov.

Sumijo jih, da so na našem (in murskosoboškem območju) storili večje število kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Preiskovalni sodnik jih je po zaslišanju poslal v pripor.

Povzročena in do zdaj ocenjena škoda naj bi znašala vsaj 56.000 evrov, a je gotovo še bistveno višja.

Romunske nepridiprave so v sredo prijeli po parih. Prva dva so s pomočjo mariborskih kolegov prestregli v črnem sharanu romunskih registrskih oznak pri izvozu za Lenart, ko sta se po avtocesti peljala proti Mariboru. Za druga dva, ki se v ukradenem belem kombiju na znake policije nista nameravala ustaviti, so murskosoboški možje postave najprej uporabili prisilna sredstva za ustavljanje, nato pa so ju morali še iskati, saj sta ušla iz vozila.

Med begom jima je uspelo vlomiti še v gradbeni zabojnik, kjer sta iskala oblačila, da bi se preoblekla. Na seznam so policisti uvrsti še vlom v celjsko trgovino, kjer so poleg kombija ukradli večjo količino baterijskega in električnega orodja, v Žalcu so »osušili« rezervoar tovornjaka, last oškodovanega podjetja, iz poslovnih prostorov pa so odnesli blagajno z gotovino in prenosne računalnike. Iz avtomata z napitki so pobrali denar in pijače, ukradli so še tovornjak in vanj zmetali več orodja. Tatinski pohod so nadaljevali v Celju, kjer so iz parkiranega avtodoma sneli pnevmatike s platišči, enemu od podjetij pa so ukradli električno orodje.

Policisti so jim večji del ukradenih stvari uspeli zaseči.

PŠ