CELJE Romunskemu šoferju dobrih sedem tisočakov glob

Celjski prometni policisti so romunskemu šoferju avtobusa in podjetju, ki je lastnik vozila, izrekli za 7270 evrov glob, vozilo pa so izločili iz prometa.

Ustavili so ga izven naselja Lopata. Poleg tehnične neustreznosti – avtobus je vlekel dvoosno prikolico, ki je imela izrabljene pnevmatike, ta pa je bila na vozilo pripeta na poškodovani vlečni kljuki in privezana z vrvmi za pritrjevanje tovora (na sliki).

Prav tako so policisti ugotovili več kršitev povezanih z manipulacijo podatkov delovnega časa, nepravilno uporabo tahografa ter nezadostnim časom počitka voznika.

PŠ