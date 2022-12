CELJE Romuna vozila migranta iz Šrilanke in Pakistana

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe so včeraj zgodaj zjutraj na avtocestnem počivališču Lopata obravnavali voznika romunskega tovornega vozila in njegovo sopotnico, prav tako romunsko državljanko.

V vozilu sta prevažala državljana Šrilanke in Pakistana, ki sta nezakonito prestopila državno mejo.

Romunoma so odvzeli prostost in ju bodo kazensko ovadili. Tujca, ki sta nezakonito vstopila v državo, so namestili v azilni dom.

Na območju Rogatca so obmejni organi dan pred tem prijeli osem Afganistancev, ki so prav tako zaprosili za azil.

PŠ