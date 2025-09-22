CELJE ROGAŠKA Prevara s kriptovaluto in kraja iz sefa

Med zanimivejšimi primeri, ki so jih policisti obravnavali med vikendom, izpostavljamo celjski in slatinski primer.

V Celju so znova obravnavali spletno goljufijo. Po že ustaljenem vzorcu je neznanec poklical oškodovanca in mu obljubljal bajni zaslužek s kriptovalutami. »Med predstavitvijo je oškodovanec neznancu dal podatke o svojem bančnem računu, iz katerega mu je ta nato odtujil 18.000 evrov«, navajajo na Policijski upravi Celje.

V Rogaški Slatini pa preiskujejo, kdo je gostu enega tamkajšnjih hotelov iz sefa hotelske sobe ukradel 5000 evrov.

PŠ