CELJE Rešili dobro polovico ukradenih sredstev

Celjskim kriminalistom je uspelo rešiti 140.000 od 250.000 evrov, kolikor so jih neznanci z metodo socialnega inženiringa in lažnim prikazovanjem ukradli z računa oškodovanca iz okolice Celja.

Verjel je, da mu lahko pomagajo vrniti denar, ki ga je lani preko spleta vložil v tako imenovane »hedge« sklade ter v trgovanje z delnicami, obveznicami in kriptovalutami.

Oškodovanec je z goljufi sklenil celo pogodbo, nato pa namestil več spletnih orodij in storilcem s tem omogočil oddaljen dostop do svojih elektronskih naprav. Nato jim je vsaj 15-krat posredoval potrditvene bančne kode, nakar so goljufi opravili 21 internih prenosov denarja z njegovega osebnega in varčevalnega računa.

»Kriminalisti so s hitrim in medinstitucionalno usklajenim sodelovanjem uspeli zavarovati 140.000 evrov in jih vrniti lastniku. Storilci pri tovrstnih kaznivih dejanjih najpogosteje uporabljajo račune kriptomenjalnic. Identifikacija in zavarovanje odtujenega denarja na teh računih je zahteven in dolgotrajen proces, ki vedno ne omogoči vračila ukradenega denarja. V omenjenem primeru so kriminalisti denar uspeli zavarovati, ker je občan takoj prijavil goljufijo«, so na PU Celje zapisali v sporočilu.

PŠ