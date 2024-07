CELJE Rekorder v ferrariju

Celjski prometni policisti so med včerajšnjim nadzorom prometa na avtocesti prestregli novega hitrostnega rekorderja. Vozniku ferrarija so na odseku, kjer je hitrost omejena na sto kilometrov na uro, izmerili 226 kilometrov na uro. Poleg 1200 evrov globe so mu pripisali še devet kazenskih točk.

Kaznovali so tudi motorista, ki je na istem odseku peljal s 164 kilometri na uro, bil pa je tudi pijan in brez vozniške.

Kmalu si bo prebiral obdolžilni predlog, lastnico motocikla pa čaka prekrškovni postopek, ker je vozilo dala v uporabo nekomu, ki nima vozniškega dovoljenja.

PŠ