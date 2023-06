Celje: razstava Viktorja Povšeta ob 90-letnici

Ta konec tedna bodo v Kvartirni hiši v Celju odprli razstavo akademskega slikarja in konservatorja specialista Celjana Viktorja Povšeta ob njegovi 90-letnici. Večkrat nagrajeni avtor je med drugim tudi Naj Celjan za življenjsko delo Mestnega časopisa Celjan iz leta 2016.

Umetnik je s svojim umetniškim darom in vrhunsko natančnostjo Celju zapustil izjemen umetniški opus – v obliki restavriranih oljnih slik, fresk in kipov. Te najdemo v Pokrajinskem muzeju Celje, celjskih Kapucinskem samostanu in cerkvah sv. Daniela in Marijinega vnebovzetja.

Najpomembnejše restavratorske posege je Povše opravil v cerkvah Sv. Danijela in Marijinega vnebovzetja. Leta 1967 je prevzel v restavriranje dragoceni kamniti kip Žalostne Matere Božje, ki je bil sedemkrat preslikan. Obnovljeno delo je bilo l. 1972 na razstavi v Salzburgu in leto kasneje v Parizu in je prejelo mednarodno priznanje kot najbolje ohranjena originalna polihromacija v Evropi.

Leta 1968 je začel z restavratorskim delom v Kapeli Žalostne Matere Božje in po dobrem letu dela odkril freske evropske kvalitete na rebrastem stropu izpod desetih beležev, čeprav je bilo mnenje uglednih strokovnjakov, da je delo nemogoče izvesti. To je bil šele začetek, saj je v bodočih 18 letih restavriral v tej cerkvi vse, kar je bilo mogoče.

Posebej zahteven projekt pa je mojster izvedel v cerkvi Marijinega vnebovzetja, kjer je 90 kvadratnih metrov veliko fresko razkosal na 63 delov in jo po dveh letih in pol obnove vrnil na obnovljeno steno. Strokovno in tehnično tako zahtevnega posega v Sloveniji ni opravil še nihče.

Viktor Povše je slovensko javnost osupnil in nadvse navdušil tudi, ko je pred slabim dese

tletjem pod sliko Marije Magdalene je s preciznim očesom in večletno vztrajnostjo odkril skrito Primičevo Julijo; šele tretji portret muze našega največjega pesnika, delo slikarja Matevža Langusa.

Razstava v Kvartirni hiši na Gosposki v Celju, ki je odprta od torka do petka med 16.00 in 19.00, bo na ogled do 31. julija.

