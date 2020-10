CELJE Razkrinkali tihotapce cigaret

Policija je v petek aretirala četverico Celjanov v starosti od 25 do 51 let. Najstarejši se je znašel v priporu, preostale čaka kazenska ovadba.

Zdr užba, ki so jo zalezovali več kot leto dni, je iz Belorusije preko naše države v Veliko Britanijos pomočjo neznanih sodelavcev iz Litve tihotapila cigarete beloruske tobačne znamke na carinsko območje EU.

Najpogosteje so jih s tovornimi ladjami spravili do belgijskih in nizozemskih pristanišč, nato pa s slovenskimi prevozniki pripeljali v našo državo, kjer so organizirali prekladanje tovora, ki je dobil tudi novo dokumentacijo, s čemer so zakrili izvor blaga. V ta namen so v Sloveniji ustanovili štiri podjetja. Cigarete so zatem pretihotapili na Otok.

Med preiskavo so opravili večje zasege tihotapljenega blaga in sicer na ukrajinsko madžarski meji, dvakrat v britanskem Dovru, francoskem Dunkerqueu in v Rusiji.

Sk upna vrednost zaseženih cigaret znaša okoli šest milijonov evrov.

Akcijo je PU Celje izpeljala v sodelovanju z Generalno policijsko upravo RS, specializiranim državnim tožilstvom, ustanovili so tudi posebno preiskovalno skupino, kjer so bili še predstavniki Fursa in urada za preprečevanje pranja denarja.

Poleg policij vseh vpletenih držav sta v akciji sodelovala tudi Europol in Eurojust.

PŠ